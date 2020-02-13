【健樂事】淺嘗朱古力　5大好處

外國有不少研究證實，朱古力含有抗氧化作用的類黃酮，可降低患心血管疾病的風險。（資料圖片）

情人節將至，很多人都會給另一半送上朱古力，以表心意。除了味覺上的享受，只要懂得作出適當選擇，並謹守細味淺嘗的原則，朱古力也可成為一種健康零食！究竟吃朱古力對身體有何益處？以下為大家細數一下。

好處1.增強記憶

有研究發現，含70%可可成分的黑朱古力，能促進腦細胞之間的連接，增強大腦的神經可塑性，令記憶力及認知能力均有提升，達到「補腦」功效。

好處2.消除疲勞

朱古力所含的可可豆有充電作用，它所含的有益物質多酚類，有助擴張全身血管，導致流向大腦的血液流量大增，有助人體消除疲勞，精神振奮，具有提神解困的功效。

好處3.對抗抑壓

據英國倫敦大學學院的研究發現，經常進食黑朱古力的人，患抑鬱症的風險較一般人低7成，因當中帶有俗稱「大麻素」的「花生四烯乙醇胺」，可令人感覺愉悅及亢奮，有助掃走抑鬱及沮喪。此外，朱古力又含有一種叫「苯乙胺」的神經傳導物質，能輕度刺激人體自我製造多巴胺（Dopamine）和腎上腺素（Adrenaline）——讓我們感覺興奮和開心的賀爾蒙。

好處4.改善睡眠

英國一項研究顯示，黑朱古力含有鎂質，可促進睡眠質素。專家相信，鎂質與人類腦部的生理時鐘有相連關係，換言之，對身體的睡眠規律、賀爾蒙分泌、體溫等息息相關。若有充足鎂質，可以有效調節及維持良好的生理時鐘，令睡眠質素變佳。

好處5.預防危疾

黑朱古力蘊含抗氧化物類黃酮（Flavonoids），被廣泛證實能減低血小板活動和低密度膽固醇被氧化的情況，從而減少血管栓塞，達到保護心血管的作用。此外，類黃酮亦具有抗菌、消炎、抗癌等功效。