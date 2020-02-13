苦中作樂！歐洲電影節　

是的，來到今天，應該留在家中，但如果真的真的好想外出一會兒，那就要做點有質素的事情。歐洲電影節於2月13日開鑼，而作為揭幕電影的，正是由荷蘭名導Maria Peters 執導的電影《揮動傳奇》（The Conductor），由真人真事改編，自小立志成為指揮家的女主角，在男性主導的音樂世界中，受盡冷嘲熱諷，但沒有因此卻步，義無反顧地飛往歐洲，準備赴柏林皇家音樂學院爭取機會，沒想到她心愛的男人希望她能為愛情留步，令她陷入兩難……將於今個星期四揭幕的第11 屆歐洲電影節，獻映14 部從未在港上映的佳作，並以這齣勇奪 荷蘭電影節金電影獎的《揮動傳奇》打頭陣。

另一焦點作品是閉幕電影《她說》，這是一齣來自法國的紀錄片，乃《人類啟示錄》導演的最新力作，攝製人員走訪50 個國家，記錄2,000 名女性對自己的評價，構成了一幅巨大且撼動心靈的女性「自畫像」，藉此引起觀眾對懷孕、生育、教育、婚姻、經濟獨立、月經、性行為等主題的關注。溫提大家，由於世事瞬息萬變，出發前還是先致電相關機構查詢，無謂撲空兼浪費了一個口罩。

歐洲電影節

日期：2 月13 日至3 月1 日