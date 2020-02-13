XPower快叉充電器　極速補給

手機要用來通訊、影相、煲劇，冇電時確實令人唔少用家都好憂心。而充電產品除咗要電量夠，另一重點就係充電速度要夠快，咁XPower最近就推出多款快叉產品就啱大家喇！外置充電器就有3款，包括PD20B、PB10L及PD10B。

PD20B內置20,000mAh，設有1個Type-C及2個USB輸出，當中Type-C插口支援PD（Power-Delivery）、PPS（Programmable Power Supply）、QC4+（Quick Charge）及華為SCP（SuperCharge Protocol），最高達55W輸出。

PB10L及PD10B同樣內置10,000mAh電池及備有LED屏幕顯示電量。前者內置Lightning線，輸出達9V/2A（18W），另設1個18W（12V/1.5A）的USB-A插口；後者提供USB-C及USB-A插口各1個，輸出各達18W（12V/1.5A）。

同場亦推出兩款USB分插，DC140總輸出可達140W，2個USB-C獨立使用時最高輸出達100W（20V/5A），同時使用仍然可各達60W（20V/3A）輸出，另有2個18W輸出的USB-A插口。另一款DC5PD總輸出達75W，提供1個60W的USB-C、1個18W的USB-A以及3個12W的USB-A。