三界五行：不忘初心　共結來緣

唐朝時期，日本送來的袈裟繡上佛偈，令鑒真和尚感動而東渡傳法，把中國佛教、文化、禮教、醫學帶到日本，更被尊稱為「文化之父」、「國之樑柱」。（互聯網）

大唐盛世，日本送來一千套袈裟，用俗話說，或者是「錦上添花」，但是，這次武漢疫症，日本送來口罩，肯定是「雪中送炭」。

站在日本角度，無論是「添花」還是「送炭」，都是「不忘初心」，因為，千多年前送的袈裟，每套衣緣上都繡了「山川異域，風月同天」八個字；千多年後送的口罩，包裹外也寫着這八字佛偈。

用佛緣思考，可以這樣理解，當初送袈裟，是「許願」，祈求鑒真和尚東渡傳法，把中國佛教、文化、禮教、醫學帶到日本，這一切，鑒真和尚已作出無私無畏無償奉獻，自己失明，卻帶給日本光明。當年鑒真和尚圓寂，日本舉國哀悼，他們尊鑒真和尚為「文化之父」、「國之樑柱」。現在，鑒真和尚的祖國有困難，日本就來「還願」了。

我們重溫當年令鑒真和尚感動的佛偈全文：「山川異域，風月同天；寄諸佛子，共結來緣」。佛偈是言簡意賅的佛教文化，惠能當年憑「菩提本無樹」這首佛偈，就被五祖選做繼承衣鉢，成為禪宗六祖。

日本和尚帶來的偈詩，方向宇這樣理解：「中國和日本的山河雖然在不同的地域，但共享著同一天空下的風與月；寄語佛家弟子，一起來結這段恒久的善緣。」重點在一個「來」字，未來、將來、來日方長、來生來世，也就是生生世世。領悟了，我們無論信不信佛，也應該知道佛祖就是如來。不忘初心，就有如意的未來。阿彌陀佛。

方向宇