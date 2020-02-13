Mazda CX-30　穩靜兼備

定位在CX3與CX5之間的Mazda全新CX-30，是繼全新第四代Mazda3車系之後第二款採用全新第二代「魂動」語彙設計及「Less Is More」美學概念打造的新世代 Compact SUV 。

車體結構更是採用以人為本的新世代SKYACTIV-Vechicle Architecture科技構建，由車架、懸掛系統，以至座椅設計，皆加入人體自然動態的考量，揸起來既寧靜、穩紮又舒適。

輸港的全新CX-30清一色搭載Skyactiv-G 2.0引擎，最大馬力165PS ，最大扭力213Nm。備有High版和i-Plus版，拍攝車屬後者，車載配備相當齊。一對前座椅採用人體工學設計承托力及乘坐舒適性俱高。中控台配備8.8吋輕觸屏幕，對應支援Apple CarPlay的Mazda Connect系統 。電動天窗、由12具喇叭組成的BOSE音響系統、遙控動開關尾門及全套i-ACTIVSENSE主動安全科技，全屬i-Plus版本專屬配備 ，車價講緊唔使30萬，物超所值。

規格表

車型：五門五座位SUV

容積：1,998c.c.

引擎：SKYACTIV-G直列四汽缸

最大馬力：165ps/6,000rpm

最大扭力：213Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣臂桿、（後）扭力桿

平均油耗：15.2km/L（NEDC）

車身體積：4,395×1,795×1,540mm（長×闊×高）