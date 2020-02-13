生活夜校：情色字典中的Bat　原來係咁解……

因為蝙蝠中嘅「蝠」同「福」字同音關係，所以佢經常會出現喺一啲喜慶物品或家居裝飾之中。不過大家有冇諗過，蝙蝠Bat原來喺情色俚語同成人作品中，竟然可以發現佢嘅蹤影呢？

【Pleasure Bat 快樂裝飾物】

如果男士擁有中文譯做快樂蝙蝠嘅「Pleasure Bat」嘅話，真係不得不佩服佢嘅勇氣，事關喺英文情色俚語中，除咗暗指男士嘅兵器外，更常用嚟形容加裝咗一種名為「Jacob's Ladder」穿孔式裝飾物嘅兵器。佢其實係由幾支「一」字形穿釘構成嘅兵器裝飾物，雖然喺啪啪啪過程中係零作用，但可令兵器睇起嚟更加惡形惡相，不過喺加裝嘅過程中，男士就要忍受相當嘅痛楚。

其實講到快樂，梗係及唔上男士去「Bat House」玩咁過癮啦，皆因佢係指妓院。

【The Bat 愉虐玩樂】

喺美國嘅愉虐玩意中，有種調教玩法叫做「The Bat」，玩法相當重口味，唔係人人都可以接受到。雖然愉虐玩法好多時候都好激，但係佢哋嚴守一個規定，就係唔可以令被調教者出現「Shaved Bat」嘅情況，意思就係唔可以令對方受傷，要玩得適可而止。