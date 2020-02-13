情人節優惠晒冷！買Notebook激減七千

各大網店都趁住情人節推出優惠，當中手提電腦系列以低至五折發售。（互聯網）

情人節前後，不少網上商店都大搞優惠，讓各位有情人足不出戶也可搜購各式Gadgets，以貼心實用的禮物贏得對方歡心。當中Lenovo eShop由即日起至2月16日，多款熱門手提電腦如ThinkPad、LEGION、IdeaPad系列，以高達五折優惠價發售，好似ThinkPad X1 Carbon（第6代）激減七千元！而且凡於eShop消費滿$7,500，更可獲得精品蛋糕品牌Lady M的$500禮品卡，倍添浪漫滋味。

另一電腦品牌ASUS，由即日起至2月21日於網店舉行「ASUS冧掂情人優惠」，以優惠價發售多款電腦，包括ZenBook 15 UX533、VivoBook X412及ROG SCAR III系列等，好似ZenBook 15搭載Core i7處理器及GeForce GTX 1050 Max-Q顯示卡，以低至七三折優惠發售，慳近五千多元，而選購ZenBook系列更可免費獲得Line Friends無線滑鼠。

除了電腦之外，智能門鎖品牌Lockly亦有推出「情人節單日限定優惠」，全系列智能門鎖八折，並免費贈送上門安裝服務，激省金額超過$2,000！用家只要於2月14日當日於Anlander網店下單即可享有門鎖優惠。