Ford GT 推Heritage及Liquid Carbon 特別版

Ford GT Heritage Edition是向1968-1969年出戰Le Mans並奪冠的Ford GT40致敬而誕生的版本。（互聯網）

在今屆奧斯卡頒獎禮上，《上流寄生族》奪四獎包括最佳電影，成了大贏家。另一提名電影《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）成績也不差，連奪兩獎(包括：最佳影片剪輯及最佳音效剪輯)，成為奧斯卡史上首套獲獎的賽車題材電影。

這齣電影，改編自真人真事，主要講述在上世紀60年代，Ford GT40出戰Le Mans24小時耐力賽，戰勝Ferrari 330 P3的驕人歷史。在那個年代，Ford GT40贏了不少於一屆Le Mans，贏得Ferrari，那個年代的Ford GT40確是殊不簡單。

當年的Ford GT40，在半世紀後的今日，已進化為Ford GT。最近廠方更發表全新的2020年版，不單止馬力增加13hp至660hp，引擎冷卻系統獲得提升，廠方還將Akrapovič 鈦金屬排氣喉列為標準配備，帶來標誌性的深沉喉聲。

此外，廠方還為它進出Heritage及Liquid Carbon 兩款特別版。前者向1968-1969年出戰Le Mans並奪冠的Ford GT40(底盤號碼1075)致敬的特別版，車身擁有經重新設計的Gulf Racing經典復古拉花，並首度提供碳纖輪圈。後者則擁有Liquid Carbon車身顏色配祼露碳纖車身套件。