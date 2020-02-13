靈敢侶情：香港人不會被打倒！

香港人經歷了那麼多，我們不會被打倒。（互聯網）

最近，社會罵聲不絕，唉，如果罵是有用。

所以，我不想陪罵，明知無用。

倒不如，讓我講一些日常所見所聞，給大家溫暖心靈。希望，至少令你今晚睡得好一點，增強抵抗力，攜手打完這場仗。

最近，我每天都工作至很晚，真的要出盡全力去消毒教室和一切用具。某夜凌晨，突然聽到大閘有聲，繼而聞到一股漂白水氣味，探頭一看，是大廈的清潔姐姐。

「姐姐，你這麼晚？」

「哎呀，小姐你還在？」

「是啊，要工作和清潔。」

「唉，這段時間，真的要多抹地方。」

「辛苦你了。」

「哎不會不會，應該的！」

凌晨的佐敦內街，了無人煙，當大家都睡着了的時候，香港，其實還有人在拚搏。

另一天的下午，我在店內聽到門外有一位女士大聲說：「阿哥，你無口罩嗎？我給你兩個啦，你拿去用。」

阿哥的聲音充滿感激：「好呀，多謝你呀！」

在人人搶口罩的社會之下，仍然有人自願送暖。

那天去買東西，見店主夫妻拿着一個口罩你推我讓。「你戴啦，你出去買飯。」「你戴得啦，店裏人多。」「我在店不怕，你戴啦。」「我拉高樽領口蓋着口，不就成了嗎？」「哎你戴啦！你有事我怎辦？」我身上沒有新口罩，於是只能問他們：「你們要買甚麼？我幫你買。」

這個社會，仍然有人為舖租、屋租、供樓而努力，是可憐，但換個角度去看，是一份堅持和積極。

香港人經歷了那麼多，我們不會被打倒。

這段時間，各位香港的家人都辛苦了，在罵聲之中，我們不如試試這樣：將身邊的好人好事，寫出來，再手動轉出去，鼓勵一下身邊仍在努力的你和我，讓大家暖暖心靈。

開心一會也好，笑十秒也能增加丁點抵抗力，我們真的需要調整心情，明天才能繼續振作。

香港是我們的家，願各位平安，萬事保重，衷心祝福你們。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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