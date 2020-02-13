情人節Gadgets「智」窩心

情人節仲未諗到送乜禮物畀對方？各式窩心Gadgets和科技新品，定能滿足各位男女朋友！

FOR HIM

BenQ i960L 慳位後投靚睇4K

男士愛用大尺寸屏幕煲碟，但香港家居普遍狹窄，BenQ推出最新4K超短投投影機i960L就適合不過，它採用後投式設計，只需222mm距離便能投影出100吋畫面，另採用最新一代激光技術，亮度提升至3,000流明，將畫面投至120吋都不覺暗。同時支援500,000:1對比度，以及顯示10.7億色彩，色彩漸變更是細緻分明；配合CinemaMaster Video+影像增强技術，對應HDR10及98% DCI-P3廣色域，令播片時畫質更富電影感。

Bose圓柱喇叭仔 360°全方位靚聲

男士愛玩音響，這款Bose便攜式智能喇叭，男友一定鍾意。它採用被動三膜共震技術，利用高震幅發聲單元，配合專利聲學導流技術，將聲音傳至360°全方位。此外，機身採用圓柱形設計，只有19.15cm高，僅重1.04kg，加上附設有手挽，便攜聽歌冇難度。而電池續航力達12小時，支援藍牙及AirPlay 2，亦可透過Wi-Fi直接從Spotify App播放音樂，令聽歌選擇大增。

Nowpresso Gold手提咖啡機 去到邊飲到邊

不少男士無論工作或睇書，都愛飲番杯咖啡，Nowpresso Gold手提咖啡機就是首選。它內置鋰電池能戶外使用，沖咖啡過程亦很簡單，只需放入Moccona、L'OR Espresso Aluminium、SealPod之類的Capsules，再倒入清水，輕按沖咖啡掣，只需約5分鐘便能沖調出香濃的咖啡，分量約有45ml。

FOR HER

Goovis Cinego G2 流動私人影院

女友在家中想用過百吋巨幕煲碟，不如送GOOVIS CINEGO G2眼罩給她，機身重量只有約200g，內置一對FHD解像度的0.71吋OLED屏幕，戴上後睇片能感受到媲美800吋巨幕的臨場感。它可透過HDMI接駁藍光機、電腦、遊戲機等，無論用來煲碟或打機同樣震撼。同時內置6軸運動感應功能，支援播放VR影像及3D電影，兼容性一流。

Thecoopidea BEANS+ 粉紅耳機主打可愛

Thecoopidea針對女士市場推出的真無線耳機BEANS+，採用粉紅色外殼，充電盒以可換盒蓋設計，跟機附設兩款不同花紋及顏色的磁石盒蓋，能簡單拆出或包在充電盒，讓用家展現個人風格。此外，耳機採用藍牙5.1技術，對應IPX4防水規格，雖然機仔細細，但續航力支援7小時播放，充電盒內置1,300mAh電量，能為耳機提供額外10次充電，續航力不俗。

OZONEO AR201 離子風除臭抗菌

日本Maxell推出的OZONEO系列桌面型離子風除臭抗菌機AR201，不但能高效除臭殺菌（包括金黃葡萄球菌、流感病毒、沙門氏菌和大腸杆菌等），還可對付空氣中PM2.5懸浮粒子，更有效降低空氣中的甲醛等有害物質。而AR201採用日本Air Success — MRD「多重環放電」專利技術，能夠產生比傳統電暈放量技術高達3倍量的電離子，可抑制和分解空氣中的細菌和病毒，有效除臭。