【營事檔案】改良韓式拌飯　清淡正餐清腸胃

農曆新年期間，相信大家除了四出拜年外，也進食不少賀年糕點、小食及大餐，並可能因此出現飽滯的感覺。為了讓腸胃休息，有些人可能會選擇自行斷食，不吃正餐，但這樣有機會令腸胃受損，所以今次會跟大家分享一個清淡而又營養豐富的正餐食譜---韓式拌飯。

【椰菜幫助去水腫】

今次的韓式拌飯選用了五種不同顏色的蔬菜，包括甘筍、雞髀菇、大豆芽、椰菜及泡菜。椰菜被譽為「天然胃藥」，因它有保護胃黏膜的功效。椰菜亦含有豐富的鉀質、維他命C和維他命K。如果在新年時大魚大肉又吃得太濃味，大家可能會出現水腫的情況，而椰菜中的鉀質有助排走體內多餘的鈉質，幫助去水腫。維他命C則具有抗氧化功效，有助增強身體的抵抗力；而維他命K則可以幫助人體凝血，能夠防止受傷時出現流血不止的情況。

【脂肪含量十分低】

另外，甘筍含胡蘿蔔素，吸收後會在人體被轉化為維他命A，具抗氧化功能，可能夠預防夜盲症和護眼。而雞髀菇和大豆芽則能夠提供膳食纖維，刺激腸道蠕動，幫助身體排便暢通。

泡菜的熱量和脂肪含量都十分低，而且含有豐富的乳酸菌和膳食纖維，有助促進腸道蠕動，維持腸道健康。此外，由於在製作泡菜的過程不需要經過烹煮，因此當中的維他命C保留得較好。

【韓式拌飯】

材料：

白飯 1碗

甘筍 半條

雞髀菇(大) 1條

大豆芽 60克

椰菜 1/4個

泡菜 60克

韓式辣醬 1-2湯匙

調味料：

生抽 少許

糖 少許

鹽 少許

做法：

1.洗淨甘筍，去皮，切絲，備用。

2.洗淨椰菜，瀝乾水分，切絲，備用。

3.洗淨雞髀菇，瀝乾水分，切條。

4.切去大豆芽的根部，洗淨，備用。

5.泡菜剪小片，備用。

6.以中火把鑊燒熱，加入少許油，先將甘筍絲炒軟，盛起備用。

7.於同一隻鑊加入椰菜絲，並加入少許鹽調味，炒軟，盛起備用。

8.於同一隻鑊加入雞髀菇，並加入少許生抽及糖調味，炒軟，盛起備用。

9.於同一隻鑊加入大豆芽，炒軟，盛起備用。

10.將甘筍絲，椰菜絲，雞髀菇，大豆芽及泡菜鋪在白飯上。

11.最後，加入韓式辣醬拌飯食用即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。