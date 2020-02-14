FoodieCurly鬈毛妹：熱鬧的海南島夜生活

你以為海南島就只會飲椰青、吃文昌雞？少年你太年輕了，這裏的夜生活多著呢！除了早前介紹過Ritz-Carlton的Flair可以飲酒吃buffet之外，海南島還有各式各樣大大小小的酒吧，你喜歡熱鬧的酒吧有，喜歡斯文的清吧亦有，各適其適，就讓我分兩周和大家介紹。

今天就先介紹熱鬧的酒吧。在海口市的金龍路，我們本來想去探訪兩間酒吧，一間叫奧斯卡酒吧 Dr Oscar，整幢都紅彤彤的，型格得來又有規模，不過門口守衛森嚴，進店前還得將手袋過X光機，感覺內裏是三山五嶽，很多「大佬」，我們的採訪要求在多番請示後亦被婉拒。

為了人身安全，東家唔採就採西家，走前幾步就是我們的另一目標「繁花酒吧」了。她是海口首家以花為主題的酒吧，頭頂是玫瑰花吊燈，還可以在櫻花樹下喝酒，對女孩來說是說不出的浪漫；男士來到也不愁寂寞，因為這裏每晚都有駐場美女DJ打碟，也有穿著性感的歌手獻唱。

來到這裏，除了聽歌之外，更可以點招牌雞尾酒「花間一壺酒」，一套共兩壺，甜甜的容易入口，以鮮花伴碟，更是造型一流！

喜歡聽歌？海口市還有另一個好選擇「鯊魚美式餐廳酒吧Sharky」，每晚21:00-01:30都有現場樂隊演出，我這晚的live band主音歌手留有一頭長長秀髮，典型的rock友外形，面前還放了一把小風扇，讓長髮在觀眾眼前徐徐飄揚，甚有台型！

Sharky有不錯的食物，迷你漢堡一客四件，可點香辣雞腿或燒烤牛肉，我們今晚一行四人，正好每人一件；想不到這燈紅酒綠之地，竟還有素食選擇，烤南瓜牛油果沙律新鮮清甜，都是我的推介。(海南島夜生活．二之一)

繁花酒吧

地址：海口市金龍路16號-1金皇冠美食城

營業時間：每天20:30-04:00

鯊魚美式餐廳酒吧Sharky

地址：海口市龍華區國貿路16號尊寶樓下