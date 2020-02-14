放閃情侶裝　日韓CP4招示範

唔少日韓情侶都愛穿上情侶裝在IG大放閃，效果有型又唔老土，快拉男友來一齊學，在今個情人節有型地放閃啦。(設計圖片)

情人節但遇着肺炎肆虐，令節日氣氛大減，今年點樣慶祝好呢？不如學日韓情侶穿上情侶裝在IG放閃，都可以是一個甜蜜的慶祝方法！

【搶Fo又時尚】

情人節可說是女生最重視的節日，要甜蜜放閃又怎少得穿情侶裝，但男生普遍都會較抗拒，因為覺得尷尬。其實情侶裝扮可以有很多不同着法和配搭，不一定要一模一樣，今次小編特別搜羅一系列日韓情侶們嘅穿搭法給大家參考，他們不但利用情侶裝提升甜蜜指數，最緊要是搶Fo又時尚，快拉男友來一齊學，在今個情人節有型地放閃啦！

1.同色系隨心配搭

沒有特定款式，大家只雖穿着相同顏色的服飾來做搭配，選定一個主色，最好是黑白灰藍等中性色，或卡其、啡這類大地色，感覺低調時尚，男生也易於接受。例如選擇卡其為主色，男生可以用卡其恤衫搭配黑西褲，而女生簡單穿一條卡其連身裙，視覺上已經可以有好\Match嘅感覺。

2.同款不同色搭配

注意服飾要男女合穿，所以要選擇偏中性的單品，例如T恤、衞衣、運動外套或恤衫等，當大家各自穿上同款不同色系的服飾來做穿搭，低調地顯出你們的默契。

3.單一件同款同色搭配

這是最常見的情侶裝搭配，如果想用單一件同樣的單品做甜蜜搭配，選擇同款同色的外套或襯衣效果會最突出，穿搭新手不妨選擇經典的條子Tee，然得搭上同色系的下身，男生穿褲女生可穿裙，既簡單又好看。

4.全身一模一樣搭配

愛得高調的情侶，可一試穿得一模一樣如雙生兒般大放閃，有人或者會覺得肉麻，看看韓國情侶的示範，大熱的運動造型成為情侶們的熱選，其實只要穿得好看就不會給人肉麻的感覺。