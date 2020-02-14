【特約報道】最近甚麼地方都不能去，我個囡又不用上學，去人多聚集的商場逛街又有點擔心，困在家中很容易累積壓力，最好就做一些能強身健體、放鬆身心的事，所以我經常帶囡囡回公司做瑜伽、做療程，做個按摩就最適合不過。

壓力過大，會刺激腎上腺素過量分泌，增加心臟衰竭風險、加速老化、影響情緒，脂肪也集中囤積於腹部。當壓力持續、身體到達極限，腎上腺的資源更會耗盡，引致「腎上腺疲勞」，出現抵抗力下降、情緒低落、慢性疲勞、記憶力變差等症狀。久而久之，免疫系統不是減弱就是過度反應，明明只是小病小感冒，都要花很長時間去調理康復。做按摩，除了能紓緩因壓力而緊繃的肌肉，還能放鬆心情，良好的情緒能使大腦分泌出一些有益健康的化學物質，啟動人體免疫力。公司的按摩更是我跟很多國內知名中醫師和推拿師學習，回來後再跟顧問和醫師研發出來；再由完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程的資深按摩師，及考獲希臘自然療法機構「專業經絡推拿按摩師」資格的按摩師進行。按摩肌肉的同時，會順應中醫穴位和氣血經絡來進行，例如脊柱兩旁的經穴，由上至下有：肺俞、厥陰俞、心俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、大腸俞、小腸俞、膀胱俞，它們都是臟腑經氣輸注的地方。在按摩時針對按壓這些穴位，能有效改善臟腑問題。臟腑氣血運行暢順，抵抗力自然提升。

公司創業32年，與香港共同渡過了不少甜酸苦辣的日子，吸收過當年SARS的經驗，我們已很清楚該如何做好精密的消毒防疫措施。所以，絕不是賣花賺花香，這個時候到公司做療程、玩瑜伽，是最安全、健康，又可以增強免疫力的活動。

唐安麒美顏瘦身專門店

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Dr.Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。