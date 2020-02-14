孖Hello Kitty和Dear Daniel　甜過海邊之旅

點都好，今日是214甜蜜日子，雖然想外出慶祝，但的確係怕人口密集會容易感染病毒，不如到赤柱廣場吧！今年赤柱廣場與Sanrio合力打造「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」，由即日至4月30日，最佳CP阿Hello Kitty和Dear Daniel，會以全新晚裝及型格西裝造型閃死人，讓大家除了在海邊甜蜜拍拖之餘，亦可以盡情打卡影靚相。赤柱廣場同時展出「Love by the Sea」系列插畫，記錄Hello Kitty與Dear Daniel在赤柱的浪漫約會，插圖描繪兩位約會、獻吻、送花的難忘時刻，同時記載赤柱於不同時分的迷人景致，粉絲可前來赤柱廣場及美利樓尋找愛的足迹。

此外，除了打卡熱點外，赤柱廣場ＸSanrio更為大家安排了情人節限定工作坊，以及推出了多款Sanrio全新創作的限量版定情禮品。另凡於星期一至五以電子貨幣於赤柱廣場或美利樓消費滿HK$30或以上，即可免費換領「愛滿寫」立體圖像心意卡1張，大家於卡上寫上祝福後，可以掛於空中情人觀景台。如果女朋友正好是Hello Kitty迷的話，男朋友就記得要識做了。