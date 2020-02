孖Hello Kitty和Dear Daniel　甜過海邊之旅

設有四大甜蜜打卡位、由赤柱廣場與Sanrio聯乘的「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」,甜過糖尿囉!(互聯網)

點都好,今日是214甜蜜日子,雖然想外出慶祝,但的確係怕人口密集會容易感染病毒,不如到赤柱廣場吧!今年赤柱廣場與Sanrio合力打造「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」,由即日至4月30日,最佳CP阿Hello Kitty和Dear Daniel,會以全新晚裝及型格西裝造型閃死人,讓大家除了在海邊甜蜜拍拖之餘,亦可以盡情打卡影靚相。赤柱廣場同時展出「Love by the Sea」系列插畫,記錄Hello Kitty與Dear Daniel在赤柱的浪漫約會,插圖描繪兩位約會、獻吻、送花的難忘時刻,同時記載赤柱於不同時分的迷人景致,粉絲可前來赤柱廣場及美利樓尋找愛的足迹。

此外,除了打卡熱點外,赤柱廣場XSanrio更為大家安排了情人節限定工作坊,以及推出了多款Sanrio全新創作的限量版定情禮品。另凡於星期一至五以電子貨幣於赤柱廣場或美利樓消費滿HK$30或以上,即可免費換領「愛滿寫」立體圖像心意卡1張,大家於卡上寫上祝福後,可以掛於空中情人觀景台。如果女朋友正好是Hello Kitty迷的話,男朋友就記得要識做了。