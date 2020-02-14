三界五行：豈曰無衣　與子同裳

日本為武漢「加油」的另一批物資，也送上很有意思的祝福語：「豈曰無衣，與子同裳」。（互聯網）

日本為武漢「加油」的另一批物資，也送上很有意思的祝福語：「豈曰無衣，與子同裳」。

「山川異域，風月同天」出自一千七百年前日本長屋親王的《綉袈裟衣緣》佛偈詩。「豈曰無衣，與子同裳」出自《詩經》，二千多年前，孔子把西周初期以至春秋中葉的流傳詩作，編訂而成的《詩經》，是儒家文化的經典，孔子用「無邪」兩個字來評價，可見是多麼的清純高雅。

我們現在分享儒家文化《詩經·秦風·無衣》：「豈曰無衣，與子同袍，王於興師，修我戈矛，與子同仇。豈曰無衣，與子同澤，王於興師，修我矛㦸，與子偕作。豈曰無衣，與子同裳，王於興師，修我甲兵，與子偕行。」根據《左傳》記載，這首詩，是秦哀公在公元前506年寫的。當時吳兵侵犯楚國，申包胥求援，哀公答應，秦軍出征前，哀公對三軍朗誦這首《無衣》：不要說無衣，我與你同披戰袍，王師出征，準備了干戈，同仇敵愾！不要說無衣，我與你穿上汗衣，王師出征，準備了矛㦸，一起行動！不要說無衣，我與你穿同一衣裳，披上盔甲，手執兵器，共赴戰場！

「詩無達古」，大概意思就是這樣。袍是外衣，澤是內衣，成語「袍澤之情」，就是戰友、同事休戚相關，患難與共的誠摯真情，「同袍」即是好戰友、好同事。

日本援華物資，寄語「豈曰無衣，與子同裳」，表達了中日人民並肩攜手，戰勝疫症的壯志決心！

方向宇