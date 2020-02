超巨型LULU　祝福天下孖公仔

疫症下的情人節,一生人一次都嫌多!今年很多節目都泡湯,但大家還是可以帶你的BB豬去打卡拍照,留下美好回憶。今個情人節,T.O.P This is Our Place 特別與潮玩品牌 Toyzeroplus 的 Cici’s Story聯乘,推出全港首個午餐肉罐頭小精靈LULU主題活動「Believe in Unicorns」。由即日至 3月31日,T.O.P會於5樓的空中花園設置巨型3米高充氣LULU雕像,可愛又肥嘟嘟的LULU,更會Hea住出現於T.O.P的每一層, 為情侶們送上甜蜜福氣。此外,LULU更會以全新幻彩新髮色獨角獸造型登場,在閃閃發光的雲海上與大家見面,無論是情侶或閨蜜,都可以跟可愛的LULU自拍。

此外,凡於活動期間累積電子消費滿指定金額,即可換領獨家限定LULU獨角獸造型Figure及文青Tote Bag;只要讚好T.O.P的Facebook或Instagram並於T.O.P打卡,即可獲贈獨家限定行李箱貼紙乙張,真係打卡都有禮物呀!