MINI

日期：2月15~16日（星期六及日）

時間：9:00am~6:00pm（六）、10:00am~6:00pm（日）

地點：荃灣及灣仔陳列室

推介：MINI John Cooper Works Countryman進駐陳列室，售價為$589,800；升級版為$624,800，首批買家可享免費升級裝備，總值高達$70,000。

Mazda

日期：2月15~16日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：CX-30以「Perfect For The City」的車身尺寸為設計目標，適合游走城市大街小巷，並榮獲歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）五星評級，首展價$259,990起。

Subaru

日期：2月15~16日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm（六）、10:00am~8:00pm（日）

地點：九龍灣旗艦店

推介：Forester e-BOXER指定現貨以驚喜價$329,800發售，而XV或Forester e-BOXER可享激安價，數量有限。