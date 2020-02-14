抗疫神器！Raze納米光觸媒　自潔保護膜

期間限定店入口處有Raze Original的巨型展示，在燈光的配合下，透現出粒子被激活變成藍色的效果。（互聯網）

【營業資訊】隨着疫情日趨嚴峻，本地初創公司Raze Technology破天荒以光觸媒技術，為各位帶來突破性潔淨產品。利用光能分解細菌病毒和空氣污染物的Raze，只需於物件表面輕輕一噴，便能形成無毒無害的保護膜，24小時持續淨化室內空氣。為隆重其事，廠方由即日起至2月20日於中環閣麟街36號開設期間限定店，向公眾正式展示此項革命性技術。

傳統的消毒產品，雖然可以立刻殺滅物件表面的細菌，但不能抑制細菌再度孳生。而Raze所帶來的嶄新技術，透過光能全面性分解和殲滅空氣中的污染物，長效的自動淨化保護膜更能持久地抑制細菌、病毒和其他污染物孳生。原理是透過納米光觸媒顆粒，在任何表面上形成持久的自潔塗層，當此光觸媒塗層接觸任何形式的光時就會被激活，粒子會釋放電子並形成活性氧，而活性氧與空氣中的污染物結合後，便會將污染物分解成無害的水和二氧化碳分子，以達致淨化效果。Raze能有效地徹底分解多種細菌，包括流行性感冒菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌等，效用高達99.99%，並能有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有機化合物。

自潔塗層不僅可提供長達三個月的保護，而且在無光的環境下仍可繼續運作八小時，達致三個月二十四小時無間斷的保護。在Raze自潔保護膜的協助下，大家只需於家居物品的表面上每三個月噴一次，再作日常的基本清潔便可。如想了解更多產品詳情，不妨到Raze中環期間限定店，凡於展期購買任何產品皆可獲半價優惠，此優惠限每人購買兩件產品，數量有限，售完即止。