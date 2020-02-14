MINI JCW Countryman　功力大增

全新抵港的MINI JCW Countryman，引擎和底盤皆被強化至賽車級。（莫文俊攝）

去年MINI的賽車部門John Cooper Works（JCW）一口氣推出擁306hp馬力的新JCW Clubman和JCW Countryman，成為品牌史上動力表現最強悍的「街車」。隨着去年新JCW Clubman抵港，相隔4個月，新JCW Countryman亦已接續到港喇！

跟早前抵港的JCW Clubman一樣，全新JCW Countryman搭載導入了MINI TwinPower Turbo技術的2.0L直四渦輪增壓引擎，擁有最大馬力306hp，峰值扭力更達450Nm。與前款相比，馬力和扭力皆提升了約三成。搭配八前速Steptronic Sport自動波箱及ALL4 全時四驅系統，加上配置全新前軸機械差速系統、強化底盤、更嚴格講究的車身擾流裝置等，0~100km/h加速僅5.1秒，足足快前款1.4秒。

2】

售價$589,800; 升級版$624,800，首批買家可享免費豐富升級裝備，包括19” JCW Circuit雙色輪圈及Harman Kardon音響設備，總值高達$70,000。（莫文俊攝）

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四TwinPower Turbo

容積：1,998c.c.

最大馬力：306hp/5,000~6,250rpm

最大扭力：450Nm/1,750~4,500rpm

驅動：前置引擎、ALL4四驅

傳動：八前速Steptronic Sport雙離合器波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前、後）通風碟

0~100km/h：5.1秒

車身體積：4,299×1,822×1,557mm（長×闊×高）