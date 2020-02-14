日系車廠向來是美學的代名詞，當中凌志（Lexus）涉獵範圍廣泛，除了汽車，還不時跨界別至電影、藝術與美食領域。最近他們再度「踩過界」推出豪華遊艇LY 650，從船首到船尾、由內至外都經過精雕細琢，加上LY-Link海上通訊系統，將日匠美學與尖端科技由陸地延伸至海上。

源於概念快艇

車廠出遊郵並非新鮮事，但大多負責引擎開發，如Lexus般推出自家品牌遊艇的可謂絕無僅有。LY 650是廠方繼轎車LS車系、運動旅行車LX車系及轎跑LC車系後，高階家族中第4位成員。船身由廠方與意大利遊艇設計公司Nuvolari Lenard共同設計，船頭厚實張揚，甲板寬橫矯健，頂棚如轎跑車頂流線顯眼；最特別是用色與Lexus在2017年推出的「Lexus Sport Yacht Concept」概念快艇十分相似，金銀色相間配以黑色，予人神秘而高貴之感。

待客以誠精神

LY 650由美國威斯康辛州的Marquis Yachts公司製造，每艘均配備定制的不銹鋼甲板，並由焊接匠人製作而成。遊艇四邊設有大面積玻璃，營造出寬闊視野，並廣泛採用定制的實木裝飾及家具組件，配合手工縫製的座椅表面，貫徹廠方「Omotenashi」賓至如貴的待客精神。遊艇客廳設有兩個船長座椅、兩個梳化和一個廚房，客廳下面是三個臥室，擁有6.5英尺的頭部空間，每個都配有一個可淋浴的獨立衞生間。室內燈光則以明亮的白色為主調，內裝大量曲線有助提升空間感，予人溫馨舒適的乘坐體驗。

設計好力慳油

照道理，Lexus遊艇理應採用Toyota引擎，原計劃是使用2台與LC 500相同的5.0升V8汽油引擎，但最終改用了Volvo的動力單元，即是兩台Penta IPS引擎。船主可按需要選擇1,050、1,200或1,350hp三種馬力，油箱容量達到4,012升。廠方強調他們在流體力學與物料上下過不少工夫，例如主體牆面採用雙層夾板打造，帶來出色的隔音效果，另外水下船體及船體上部均採用輕量化高剛性的碳纖維複合材料打造，輕盈且堅固，有效減重，恍如Lexus車款般好力慳油。

手機遙控設定

LY 650還配備一系列高科技，例如用以輔助駕駛的觸屏儀錶板、海上定點位置保持及自動壓浪板功能等等。另外也配備了LY-Link海上通訊系統，可對遊艇進行實時監控，並在發現異常時立即通知用戶。用戶還可在智能手機上遙控遊艇上的多項功能，包括空調系統和照明系統等，相當方便！特別一提，船上的音響也與Lexus汽車一脈相承，採用客製化的Mark Levinson環繞音響系統，為船上派對營造出色音樂氣氛，難怪此船能於剛舉行的Miami Internation Boat Show上大放異彩。

規格表

船長：19.94米（約65呎5吋）

船闊：5.76米（約18呎11呎）

引擎：Volvo Penta IPS x 2

馬力：1,050hp、1,200hp或1,350hp

油箱容量：4,012升

水箱容量：852升

網址：www.lexus.com/LY-650