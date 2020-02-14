EGL東瀛遊首爾全天候掃貨5天團　抗疫價$888

【營業資訊】近來，香港人都受到新型冠狀病毒疫情持續擴散影響心情，EGL東瀛遊繼上星期向香港市民呈獻逾二萬個口罩後，貫徹從顧客角度出發，為大家貼心推出$888抗疫價首爾全天候掃貨5天團，去盡各個購物熱點，更特別安排一整天的自由活動時間，方便顧客轉戰韓國四處搜購香港非常短缺的口罩、消毒用品及各式各樣的健康產品等等抗疫物資，盡情購物順便抒發一下鬱悶的感覺，唞一唞放鬆心情。

$888就可以於2、3月隨時出發到韓國開心玩樂5日4夜，橫掃各大潮流心臟地帶，包括東大門、明洞、韓國最大的百貨商場Starfield COEX Mall、新沙林蔭大道等，百貨公司藥妝店超市一應俱備，滿足大家購物所需。

附上韓國入境小貼士，記得準備好以下文件/資料：

1.每名旅客都要提供各自手機號碼（夫婦或同行小童，要視乎官員決定）

2.確保手機號碼能在韓國使用（香港漫遊號碼/在韓手機號碼）

3.在韓地址（如酒店/民宿地址）

4.下載韓國政府推出的「自我診斷手機應用程式」

溫馨提示：每名旅客攜帶口罩數量多於300個，於韓國出境時需要作出申報。

行程資訊：

韓國《首爾》休閒、買不停、去SHOPPING 5天超值之旅 KSDS05

限定出發：2月27及3月1,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28日

團費：$888