EGL東瀛遊首爾全天候掃貨5天團 抗疫價$888
2020年02月14日 21:00
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抗疫價$888可去首爾玩5日，超值！（客戶提供）
【營業資訊】近來，香港人都受到新型冠狀病毒疫情持續擴散影響心情，EGL東瀛遊繼上星期向香港市民呈獻逾二萬個口罩後，貫徹從顧客角度出發，為大家貼心推出$888抗疫價首爾全天候掃貨5天團，去盡各個購物熱點，更特別安排一整天的自由活動時間，方便顧客轉戰韓國四處搜購香港非常短缺的口罩、消毒用品及各式各樣的健康產品等等抗疫物資，盡情購物順便抒發一下鬱悶的感覺，唞一唞放鬆心情。
$888就可以於2、3月隨時出發到韓國開心玩樂5日4夜，橫掃各大潮流心臟地帶，包括東大門、明洞、韓國最大的百貨商場Starfield COEX Mall、新沙林蔭大道等，百貨公司藥妝店超市一應俱備，滿足大家購物所需。
附上韓國入境小貼士，記得準備好以下文件/資料：
1.每名旅客都要提供各自手機號碼（夫婦或同行小童，要視乎官員決定）
2.確保手機號碼能在韓國使用（香港漫遊號碼/在韓手機號碼）
3.在韓地址（如酒店/民宿地址）
4.下載韓國政府推出的「自我診斷手機應用程式」
溫馨提示：每名旅客攜帶口罩數量多於300個，於韓國出境時需要作出申報。
行程資訊：
韓國《首爾》休閒、買不停、去SHOPPING 5天超值之旅 KSDS05
限定出發：2月27及3月1,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28日
團費：$888