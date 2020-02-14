決勝11點：反對坐住小便理由

身為男人，大家鍾意企喺度小便，定係坐喺度小便呢？可能有巴打會話：「梗係企喺度啦，唔係個尿兜整嚟做乜呀？」不過對於企同坐，呢位女網民個男友，卻有更精闢拒絕坐喺度小便嘅理由。女網民話：「其實我同男友一直對企定坐喺度小便有爭拗。我支持坐喺度，理由好簡單，企喺度小便會搞到周圍都係尿，加上有唔少專家都話，企喺度小便會濺到周圍都係尿液，相當唔衞生。不過我男友就話佢自細習慣只會喺大便時至坐上坐廁，如果每次小便都要坐低，就會成日都想大便而浪費時間。習慣可以改吖，但佢另一個理由我就唔知點反駁。佢話女人嘅水柱係向下射嘅，而男人嘅則係向前略下嘅角度發射，如果坐喺度小便，唔係搞到大髀濕晒，就係搞到前面個廁板濕晒，事後清潔仲麻煩兼更唔衞生。佢仲話吓吓要用手㩒低佢，同樣麻煩喎。唔知大家有冇理由反駁佢呢？」

網友回應：

肌漢：你男友講得真係啱喎，因為我老婆成日都咁哦我，話我做乜滴到個地板濕咗，係都要我坐喺度小便，所以呢，我每次小便都閂埋門，完事後再抹一抹地，免得佢煩住我。

洛兒：啲男人就係咁，㩒低少少嚟屙啫，有乜嘢咁麻煩呀？好過佢哋成日亂咁嚟，搞到個坐廁邊成日有一撻撻黃漬，而佢又唔鍾意洗坐廁，真係激氣囉。

菜嬸：我老公都係咁，成日都亂咁小便，搞到個廁所成陣尿騷味，係呀，佢亦係立式小便支持者，認為咁先至屙得夠暢快，仲話坐喺度小便感覺好似女人，所以堅持Say No。

Susisi：我覺得係藉口嚟，因為佢只要稍為調校吓角度，咪乜嘢都搞掂晒囉。順帶一提，我個男人好懶掀起塊坐板，唔理塊板係點照小便，結果搞到同樣黃漬處處，每次我要清潔晒先至坐得落去，嬲！