【玄之又玄】觀音開庫　犯太歲者要識借　

雖然紅磡觀音廟今年會取消借庫，但筲箕灣天后廟和大坑蓮花宫仍有借庫安排，大家可以再作安排。（資料圖片）

下星期三是農曆正月廿六日，即觀音開庫的日子，善信可於當日向觀音菩薩求平安兼借庫，令財運亨通，過往不少人都會親到各區觀音廟參與開庫，不過今年有疫症，向來深受善信歡迎的紅磡觀音廟已經宣告今年取消觀音開庫，不過筲箕灣天后廟同大坑蓮花宫仍有借庫安排。

據風水命理大師區仲德博士指出，今年犯太歲的生肖，即鼠、兔、馬、羊、雞，因運程反覆，為免「頭頭碰着黑」，有需要去借庫。另外，借庫要有恒心，起碼要連續借3年，才可得到最理想的效果，所以往年有借庫的善信，今年應該繼續。

【必擇吉時進行】

拜神宜於吉時進行，區博士表示，正月廿六日的乙巳時（即上午9時至上午11時）是借庫的良辰吉時，其他吉時分別是癸卯時（上午5時至上午7時）、丁未時（下午1時至下午3時）和己酉時（下午5時至下午7時）。

值得一提，借庫要夠誠意，有些事項不可不知，善信們不妨參考區博士提供的6大建議。

1.事前應茹素

觀音是茹素的，所以祭品不應有肉，參拜者在借庫前一天最好食齋，借庫當日也應全日齋戒，以示虔誠。

2.衣飾要樸素

入廟借庫，宜用碌柚葉沖乾淨身體，再換上乾淨樸素的衣服，切勿穿得太光鮮或太暴露，更不可穿金戴銀和戴帽。欲求增強健康運勢者，男性宜穿啡色的服飾；女性宜穿米黃色或橙色的服飾。

3.肖龍者刑沖

正月廿六日屬狗日，對生肖屬「龍」的人士有刑沖，如往廟宇借庫，必須佩戴綠玉「兔」，以化解刑剋。

4.依廟祝指示

借庫的手續，每間觀音廟均有指定程序，只要依照廟祝的指示便可。祈求時，心中點禱應稱呼「觀音大士」這個正名，不應用「娘娘」、「菩薩」等別號。

5.只能求正財

祈求觀音大士庇祐今年財運亨通，財運只能是正財，所以稟神時應祈求今年能夠獲取應得錢財，不應貪心。如求觀音賜福，必須端正態度，不可以存妄念、邪念，必須誠懇。

6.拿走還神花

借完庫後，記得將「還神花」攞走放在家中窗前，最好插在今年流年財位（即西北方）。至於借庫後獲得的利是（即「庫錢」），應放在銀包或手袋，妥為保存，在還庫時連同還庫壽金化回庫房。