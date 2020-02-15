韓國旅遊　熱推《上流寄生族》主題路線

韓國導演奉俊昊作品《上流寄生族》，憑藉外語片身份橫掃奧斯卡4項大獎，成為國內外一時佳話！醒目的首爾市旅遊局VisitSeoul，更乘勢推出「上流寄生族」 主題旅遊，在他們的Fanspage整理出整條《上流寄生族》朝聖路線，方便影迷及遊客逐一探訪取景地。路線上主要停留位有3個，分別是友利超市（豬米超市） 、紫霞門隧道階梯及披薩時代（SKY披薩）。

豬米超市是片中朴敍俊推薦金基宇去朴社長家當家教，兩人喝酒聊天的場景，電影中店名換成「友利超市」，完全是韓國小超市的典型。而紫霞門隧道階梯，是片中金家三口冒雨逃難經過的隧道，沿路向下走，令人感到他們又回到社會的底下層。披薩時代是片初段金家摺Pizza盒賺錢的地方，它其實名「SkyPizza」的十逾年老店，電影中摺Pizza盒原來也是老闆教的，現在仍掛了老闆和導演奉俊昊的合影和簽名，去到絕不會認錯。

《上流寄生族》探訪路線

包括：友利超市（豬米超市） > 基澤小區的階梯 > 紫霞門隧道階梯 > 披薩時代（SKY披薩）