中醫師分享：5個預防流感貼士

不似如期的天氣，令人容易感冒，更莫說要對抗疫症了，要擁有健康體魄，可從增強免疫力開始，聽聽中醫師的叮囑吧！。(設計圖片)

天氣時潮濕時冷，令人容易感冒，又或受到流感病毒的感染。正所謂「預防勝於治療」，想提升免疫力、預防流感，不妨參考一下香港註冊中醫楊明霞分享的5個貼士吧！

貼士1.養成定時排便

肺氣是抗禦外感的第一道防線，而肺與大腸相表裏，肺主肅降，把人體整日的濁氣，廢物下輸到大腸中。若然能培養定時在時候能排便，最有利人體排清有害的廢物。當肺氣能宜時下降，肺臟健康，免疫力也隨之增強，有助預防感冒。

貼士2.早餐要米氣

所謂早飯不可缺，辰時至已時（7:00am--9:00am）為胃經和脾經的當令時辰。在中醫角度，穀麥類的產品對我們非常有益。古代醫家孫思邈都崇尚食粥，因為粥中的米氣有助脾胃健康。脾胃是我們的後天之天，生命活動的來源，溫暖身體的能量。《脾胃論》：「傷脾胃、百病由生」，脾胃照顧好了，營養充足，免疫力自然好，有助預防消化系統的疾病。

貼士3.午飯前小休

午時至未時（11:00am--1:00pm）是心經的當令時辰，睡10至15分鐘的短覺（閉目養神也可），能夠養心安神，中醫認為心、腦相關緊密，下午的精神變得好，就不怕飯氣攻心的情況出現。心氣充足，能改善血液循環，免疫力隨之增強，亦可預防心腦血管的疾病。

貼士4.傍晚時運動

酉時（5:00pm—7:00pm）為腎經的當令時辰。腎為先天之本，腎中精氣充盛，體內的正氣增強，體質充實免疫力才會有所提高，有助預防生殖、泌尿、關節勞損、寒背等問題。運動宜選帶氧輕鬆的運動，以及重點鍛煉腰骨，如游泳和打太極拳，都是比較合適的運動。如果正值上班時間，不妨在這期間做5-10分鐘的伸展運動，也有事半功倍之效。

貼士5.子時前熟睡

子時（11:00pm--1:00am）是膽經的當令時辰。肝與膽相表裏，若然在11點前入睡，肝膽之氣得到休息，整個身體的氣機自得以升降舒暢，心情也能放鬆，皆因肝主疏泄。睡得香，提升了免疫力，亦能同時預防情緒病以及改善大腦注意力和記憶力。