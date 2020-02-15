三界五行：良相治國　良醫治病

「時窮節乃見，一一垂丹青」，宋代忠良文天祥在《正氣歌》如此說。這裏所講的窮，不是貧窮，而是時艱國難，在國家艱難時表現出高風亮節的人，他們的名字，將一一記載在史冊上。

文天祥是南宋良相。良相與良醫，古時相提並論，良相治國，良醫治病。

「不為良相，當為良醫」，話說，宋朝范仲淹在少年曾到道觀求簽，簽文模棱兩可，問解簽的道長，將來可以做良相嗎？道長說不可能。范仲淹又問，可以做良醫嗎？道長也說不可能。范仲淹仰天長嘆：「大丈夫，只有當宰相或醫生最能造福百姓，既然不能當良相，為甚麼也不可當良醫呢？」道長安慰他，你有此心，將來必為良相。後來，范仲淹苦讀及第，進入官場，曾出任參知政事（相當於副宰相），為人耿直，為官清廉，只當了一年就被排斥外放為地方官，在鄧州當州官時，寫了不朽名篇《岳陽樓記》，文中的「居廟堂之高，則憂其民，處江湖之遠，則憂其君」；「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」；盡顯良相之風範。

自古以來，當良相難，當良醫更不易。歷代的良相很多，但良醫卻並不太多，良相是「父母官」，良醫是「父母心」，良相有功名，良醫不求名利。

清末，浙江有一位良醫叫范文甫，診所門口掛了一副對聯：「但愿人皆健，可妨我獨貧」。他還「劫富濟貧」呢。（明續）

方向宇