康泰旅行社　送抗疫旅遊保險

想「抵價出遊」？康泰有「韓國 5天團」只$799起，機會難逢。（客戶提供）

【營業資訊】久沒出門，心很想去旅行吧？但疫情又令人心驚驚……因應「新型肺炎」肆虐下，康泰旅行社亦明白顧客出行時難免會有所憂慮，故本着「想顧客所想 憂顧客所憂」的精神，除了早已為顧客購買的平安保險外，管理團隊亦第一時間與蘇黎世保險商討對策，將他們現有的「倍安心」旅遊保障作出優化，並免費送贈予推廣期內（即日至3月31日）報名的旅行團及自遊行客人，讓準備外遊的顧客可獲得更全面的保障。

保障項目（包括受保人在旅程期間〈非中國地區〉在當地懷疑或感染新型肺炎）：

⚫在海外就醫所需的醫療費用包括門診、住院、手術等費用及回港後才確診的覆診費用

⚫在海外入住醫院每日現金津貼及回港後確診的住院現金津貼

⚫在海外及回港後被強制隔離的現金津貼

康泰同時亦推出了「35天前取消/更改安排」，保證於2月7日後報名的顧客享有出發日35天前i)取消訂位；ii)更改出發人；iii)更改出發日期或iv)轉團，讓報名更安心放心。

與此同時，康泰對內部亦全面提升了防疫措施，包括：

⚫每天配備兩個合規格口罩予上班員工及出團領隊使用。

⚫向全體員工發出「預防措施指引」，所有總行辦公室及前線員工必須佩戴口罩，開工前及外出後返回崗位以酒精消毒雙手，全面提升衞生安全意識。

⚫所有員工上班前一律要測量體溫，並匯報主管。如有發燒或其他上呼吸道感染病徵，必須留在家中休息並及早求醫。

⚫增設「健康申報機制」，任何員工曾到訪中國內地或外遊記錄；曾接觸懷疑感染者或所居住大廈確診感染個案，必須向各公司申報。如曾到訪中國內地者，必須進行不少於14天的家居隔離。

⚫根據特區政府標準上限要求，保證過去14天內曾到訪中國內地的員工不能帶團，或於分行櫃位服務。

康泰也在旅程中加強防疫，措施包括：

⚫所有出團領隊/導遊必須佩戴口罩，經常以酒精消毒雙手，全面提升衞生安全意識。

⚫所有本社採用的旅遊車及餐廳食肆已加強清潔消毒，進餐時會提供足夠的公匙公筷。

想「抵價出遊」康泰亦有「韓國5天團」只$799起、「泰國5天團」只$888起