韓式糖餅　配鬆餅添香甜

以韓式傳統焦糖餅配搭鬆餅，香甜又有層次。（互聯網）

去韓國旅遊，偶然會在街邊見到當地傳統的焦糖餅，IG@hyang_won2就將這款傳統小甜點和鬆餅結合，製作成新式美食。

搓鬆餅麵糰時，最好在搓平後對摺兩次，烤焗出來的質感便會更有層次。之後我們便可以煮焦糖餅，先將水和糖煮滾，不斷攪拌成啡色，趁焦糖硬化前倒入蘇打粉再攪拌，待至半涼後抹在鬆餅上，待涼期間還可印上不同的圖案作裝飾。當焦糖漿變硬後便完成。表面香脆香甜的鬆餅，入口外脆內軟，來一杯濃茶或咖啡，作下午茶最好不過。

忌廉鬆餅材料：

麵粉 255克

泡打粉 6克

牛油 55克

糖 14克

鹽 4克

鮮忌廉 170克

牛奶 55克

焦糖餅材料：

糖 200克

水 100毫升

蘇打粉 10克

做法：

1.麵粉和泡打粉過隔篩後，加切粒牛油混合；忌廉打至企身。

2.將牛奶、鹽、糖與忌廉混合，搓成黏黏的狀態，包好放入雪櫃雪約40分鐘。

3.搓平後對摺，再搓平對摺一次，再搓平後分成6等份。

4.按個人喜好搓出形狀，表面抹少許忌廉，以攝氏205度烤23分鐘。

5.將焦糖餅材料的糖和水煮滾，加入蘇打粉煮至焦糖化。

6.將焦糖抹在鬆餅表面待涼便成。