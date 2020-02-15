韓式糖餅 配鬆餅添香甜
2020年02月15日 19:00
東網電視更多新聞短片
以韓式傳統焦糖餅配搭鬆餅，香甜又有層次。（互聯網）
去韓國旅遊，偶然會在街邊見到當地傳統的焦糖餅，IG@hyang_won2就將這款傳統小甜點和鬆餅結合，製作成新式美食。
搓鬆餅麵糰時，最好在搓平後對摺兩次，烤焗出來的質感便會更有層次。之後我們便可以煮焦糖餅，先將水和糖煮滾，不斷攪拌成啡色，趁焦糖硬化前倒入蘇打粉再攪拌，待至半涼後抹在鬆餅上，待涼期間還可印上不同的圖案作裝飾。當焦糖漿變硬後便完成。表面香脆香甜的鬆餅，入口外脆內軟，來一杯濃茶或咖啡，作下午茶最好不過。
忌廉鬆餅材料：
麵粉 255克
泡打粉 6克
牛油 55克
糖 14克
鹽 4克
鮮忌廉 170克
牛奶 55克
焦糖餅材料：
糖 200克
水 100毫升
蘇打粉 10克
做法：
1.麵粉和泡打粉過隔篩後，加切粒牛油混合；忌廉打至企身。
2.將牛奶、鹽、糖與忌廉混合，搓成黏黏的狀態，包好放入雪櫃雪約40分鐘。
3.搓平後對摺，再搓平對摺一次，再搓平後分成6等份。
4.按個人喜好搓出形狀，表面抹少許忌廉，以攝氏205度烤23分鐘。
5.將焦糖餅材料的糖和水煮滾，加入蘇打粉煮至焦糖化。
6.將焦糖抹在鬆餅表面待涼便成。