決性11點：究極纖腰閃耀西班牙

日本寫真界可以話美人如雲，而且好多都身材一流，擁有「最強巨乳」嘅熊田曜子固然係其中一位，至於擁有「究極纖腰」嘅川崎彩同樣吸引力非凡！不過，川崎彩早前就會宣告會喺今年三月從藝能界引退，最近就推出引退寫真集《 ジャパニーズ グラビア》畀大家作紀念。

今年29歲嘅川崎彩生得標致俏麗，同時擁有一副高挑身材，而呢副身材更集美乳、長腿及水蛇腰於一身，其長年保持住只有21吋嘅腰肢更加被稱為「究極纖腰」！而憑住美貌以及極品身材，川崎彩喺賽車女郎界可以話獲獎無數，另外亦喺「Miss FLASH 2016」中問鼎冠軍寶座！如果大家想感受川崎彩嘅非凡魅力，川崎彩引退紀念寫真集《 ジャパニーズ グラビア》就係大家嘅最後機會喇！

川崎彩今次去到西班牙取景拍寫真，以當地好多優美風景作為背景，亦會換上大量不同打扮上陣，包括唔少超Deep V以及超高叉嘅泳衣、剪裁超少布嘅內衣、性感婚紗裝等等，更加會嚟個一絲不掛嘅出浴誘惑，將自己優美又誘人嘅極品身材表露無遺！而寫真集總收錄咗多達160張寫真照，絕對可以為大家提供豐富嘅視覺刺激，千祈唔好錯過呀！