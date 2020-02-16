型格鏈帶腕錶　輕鬆調節錶帶

鏈帶腕錶面世已有百多年，但去年開始鐘錶界突然掀起鏈帶錶熱潮，特別是剛陽味重的運動型鏈帶腕錶就更備受追捧。不少主打皮帶腕錶的品牌亦紛紛加入陣營，除Choaprd將80年代面世的Alpine Eagle腕錶重新推出外，以優雅見稱的A Lange & Sohne，亦推出了品牌首枚鏈帶腕錶ODYSSEUS。

ODYSSEUS是品牌繼LANGE 1、SAXONIA、1815、RICHARD LANGE 和 ZEITWERK後的第6個腕錶系列，也是品牌首枚恒常生產的精鋼錶款，亦是品牌首枚採用乃水錶殼及設有旋入式錶冠的腕錶。錶盤備有標誌性的大日曆視窗設計，暗藍色錶盤右方是經典日曆雙視窗，左方是星期視窗，為腕錶締造平衡美感。兩項顯示均採用了傳統的品牌字型，不同的是此腕錶的顯示以藍色背景搭配白色數字和字母。腕錶另一特點是鏈帶設計，鏈帶設有安全可靠的摺疊錶扣，方便進行細微的長度調節，可延長最多 7mm。只要輕按錶扣上的品牌標誌，便能輕鬆調校長度，非常方便。搭載品牌全新研發的L.1551.1 Datomatic自動機芯，離心輪以鉑金 950 製成，而自動轉盤經過仔細鏤空，讓人欣賞機芯更多手工雕刻、精緻裝飾的細節。