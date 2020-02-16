日本期間限定柯南Cafe 2月26日可預約
2020年02月16日 11:00
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隨名偵探柯南劇場版《緋色的彈丸》即將4月上映，3月25日起在日本9都市開設期間限定的「名偵探柯南咖啡廳2020」。（設計圖片）
名偵探柯南，在香港都有不少Fans，柯南動畫大家應該看過不少，但「柯南美食」大家又可有吃過？隨着名偵探柯南劇場版第24彈《緋色的彈丸》即將於4月17日於日本上映，官方宣布從2020年3月25日開始，將於日本9都市12會場，開設期間限定的「名偵探柯南咖啡廳2020」，率先開店的是東京及大阪，之後陸續於北海道、埼玉、千葉、名古屋、廣島、福岡及沖繩開設。是次餐吃主題為「阿笠博士家的派對」，原創菜式取材自角色們的特點，同期還會在咖啡廳中發售過百款限定商品。不過想有位入座，最好先行上官網預約，免得無位時望門興嘆。
名偵探柯南咖啡廳2020
預約方式：2月26日 10:00am（日本時間）起官網開放一般預約
東京（澀谷）：SHIBUYA BOX cafe & space
地址：澀谷LOFT 2樓
營業期間：3月25日至6月30日
大阪（阿倍野）：阿倍野contact
地址：阿倍野 Qs Mall 4樓
營業期間：3月25日至6月21日
大阪（梅田）：BAR DELSOLE
地址：大阪Station City 5樓 時空的廣場
營業期間：3月27日至6月30日
東京（押上）：TOKYO BOX cafe & space
地址：東京晴空街道店
營業期間：3月28日至至6月30日
千葉：Character Cafe SOGO千葉店
地址：JUNNU館 1樓）
營業期間：3月28日至6月30日
廣島：TRATTORIA CACCiNU
地址：SOGO廣島店本館10樓
營業期間：3月31日至6月30日
福岡：kawara CAFE&DINING KITTE博多店
地址：KITTE博多9樓
營業期間：4月1日至6月14日
埼玉（越谷）：BOX cafe & space
地址：AEON lake town kaze lake town gate 1樓
營業期間：4月2日至6月30日
愛知（名古屋）：THE GUEST cafe & diner名古屋店
地址：名古屋PARCO西館8樓）
營業期間：4月2日至5月31日
東京（池袋）：THE GUEST cafe & diner 池袋店
地址：池袋PARCO本館7樓
營業期間：4月3日至5月31日
北海道（札幌）：Coach & Four
地址：新川通店interlude cafe
營業期間：4月4日至6月30日
沖繩（那霸）：OKINAWA BOX cafe & space
地址：那霸OPA 2樓
營業期間：4月4日至6月30日