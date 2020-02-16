日本期間限定柯南Cafe　2月26日可預約

名偵探柯南，在香港都有不少Fans，柯南動畫大家應該看過不少，但「柯南美食」大家又可有吃過？隨着名偵探柯南劇場版第24彈《緋色的彈丸》即將於4月17日於日本上映，官方宣布從2020年3月25日開始，將於日本9都市12會場，開設期間限定的「名偵探柯南咖啡廳2020」，率先開店的是東京及大阪，之後陸續於北海道、埼玉、千葉、名古屋、廣島、福岡及沖繩開設。是次餐吃主題為「阿笠博士家的派對」，原創菜式取材自角色們的特點，同期還會在咖啡廳中發售過百款限定商品。不過想有位入座，最好先行上官網預約，免得無位時望門興嘆。

名偵探柯南咖啡廳2020

預約方式：2月26日 10:00am（日本時間）起官網開放一般預約

東京（澀谷）：SHIBUYA BOX cafe & space

地址：澀谷LOFT 2樓

營業期間：3月25日至6月30日

大阪（阿倍野）：阿倍野contact

地址：阿倍野 Qs Mall 4樓

營業期間：3月25日至6月21日

大阪（梅田）：BAR DELSOLE

地址：大阪Station City 5樓 時空的廣場

營業期間：3月27日至6月30日

東京（押上）：TOKYO BOX cafe & space

地址：東京晴空街道店

營業期間：3月28日至至6月30日

千葉：Character Cafe SOGO千葉店

地址：JUNNU館 1樓）

營業期間：3月28日至6月30日

廣島：TRATTORIA CACCiNU

地址：SOGO廣島店本館10樓

營業期間：3月31日至6月30日

福岡：kawara CAFE&DINING KITTE博多店

地址：KITTE博多9樓

營業期間：4月1日至6月14日

埼玉（越谷）：BOX cafe & space

地址：AEON lake town kaze lake town gate 1樓

營業期間：4月2日至6月30日

愛知（名古屋）：THE GUEST cafe & diner名古屋店

地址：名古屋PARCO西館8樓）

營業期間：4月2日至5月31日

東京（池袋）：THE GUEST cafe & diner 池袋店

地址：池袋PARCO本館7樓

營業期間：4月3日至5月31日

北海道（札幌）：Coach & Four

地址：新川通店interlude cafe

營業期間：4月4日至6月30日

沖繩（那霸）：OKINAWA BOX cafe & space

地址：那霸OPA 2樓

營業期間：4月4日至6月30日