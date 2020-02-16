Kevin Butler聯乘潮物　鬼馬手勢祝Good Luck

Herschel Supply X Kevin Butler以象徵「Hey Relax!」及「Good Luck」的Shaka and Peace手勢為主打圖案，融入到不同背囊、肩包、Tee、衞衣及帽款。(設計圖片)

以簡約實用見稱的休閒袋牌Herschel Supply 今個春夏搞搞新意思，與美國藝術家Kevin Butler合作推出聯乘系列，將其插畫系列「Rad Cars with Rad Surfboards」中的玩味精神注入今次設計，以象徵「Hey Relax!」及「Good Luck」的Shaka and Peace手勢為主打圖案，融入到背囊、肩包、Tee、衞衣及帽款。

Herschel Classic X-Large backpack 背囊及Nineteen Hip Pack 肩包的布料均印滿Kevin Butler繪畫的手勢圖案，標籤上更車上Shaka and Peace 手勢橙色剌繡，非常搶眼；X-Large backpack 背囊主間隔內附15吋手提電腦內夾層，採用雙鏈頭拉鏈並配有兩個側袋；Nineteen Hip Pack 肩包分成兩個內隔；兩款備有灰綠與黑色兩色選擇。