三界五行：共度時艱　戰勝瘟疫

范文甫是浙江寧波人，祖上幾代都是殷實商人，他父親希望這個聰明好學的孩子「學而優則仕」，做大官。范文甫很有讀書人氣質，名字就充滿書卷氣——賡治，他在各級考試成績優異，成為貢生，在全國最高的學府進修，真正是「天子門生」。可是，范文甫沒興趣當良相，反而學醫，立志成為良醫。正因良醫與良相都是為國為民，所以，范文甫的長輩並不反對，任其自由發揮。范文甫良好的國學基礎，醫德和文化都具備過人的條件，因為，一個好醫生，醫德比醫術更重要。良醫可以理解為「有良知的醫生」，良就是良心，知就是知識，所以「藥王」孫思邈提倡，學醫之前，讀三史、四書、五經、諸子、老莊。

范文甫開診所，行規診金五十文錢，他只收四十文錢，遇到貧苦者，不但分文不收，而且在藥方蓋圖章，到藥店撿藥免費，藥店每月拿藥方找范文甫結帳，做到「但願人皆健，何妨我獨貧」。很多達官貴人請范文甫出診，范文甫的出診費很貴，理由是一來一回佔用平民病人很多時間，真的「時間就是金錢」。

浙江中醫公推范文甫為中醫會長，范文甫也辦醫學院授徒。期間，有一年夏天，霍亂流行，范文甫傾家蕩產斥資搭建臨時醫院，設百餘張病床，擔任院長，親力親為，把醫院當作課堂，與學生承擔一切診治護理工作，感動很多名醫前來義診，共度時艱，研製出預防湯藥分發百姓，歷時四十多天，戰勝瘟疫，功德無量。

方向宇