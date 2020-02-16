日本Starbucks　櫻花祭紅粉啡杯

今年日本Starbucks櫻花祭限定飲品，睇外表已經咁靚，而隨之而來的花杯，更是有價有市！（設計圖片）

今年春瘟肆虐，令人更想念日本的春櫻盛開，甚至好想要一隻日本Starbucks櫻花杯。每年都辦櫻花祭的日本Starbucks，今年以「SAKURA sparkles our Hearts. 為人們帶來希望的櫻花之美」為主題，推出一連兩波的櫻花商品，從2月15日起便開始有限定櫻花飲品及杯款發售！兩款限定櫻花祭飲品包括「櫻花牛奶布丁星冰樂」及「櫻花牛奶布丁奶咖啡」，櫻花杯及相關產品新品更有18種之多，包括今年首次推出的可重複使用5入杯組，款式靚又環保。特別一提，是在東京知名賞櫻地目黑川的Starbucks Reserve® 東京烘焙工坊，也會同期推出單店發賣的櫻花商品包括杯款、手帕及鑰匙扣，它們都由美國Starbucks總公司親自設計，絕對值得珍貴收藏。

相闗資訊：

「日本Starbucks - SAKURA sparkles our Hearts. 為人們帶來希望的櫻花之美」

活動日期：2月15日起陸續開賣（飲品至2月25日，櫻花牛奶布丁奶咖啡至3月12日）

Starbucks Reserve® 東京烘焙工坊

地址：東京都目黒区青葉台2-19-23