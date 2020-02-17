半山紅屋　原來係香港第一代首富大宅

李超人失落蟬聯21年的香港首富寶座屈居第二，成為不少人茶餘飯後的話題。不過講到香港真正的首富（首個首富），就不得不提「何東」這個名字。

雖然是歐亞混血兒，但這個身份並沒有令出生於外國人話事殖民時期的他，有任何得益。反之由於荷蘭籍父親拋妻棄子，故自小由母親獨力撫養。在中央書院（皇仁書院前身）畢業後，他憑藉個人的努力，由渣甸洋行的一位小職員變成買辦，全權處理洋行的業務，並打通各個門路。離開渣甸後，何東的事業更加蒸蒸日上，地產、航運、金融投資、報刊、保險、娛樂、酒店等，統統都有他的足迹。1938年香港83間上市公司中，有五分之一都是何東持有股份的，50年代全港所有的地產物業中，有3%為何東擁有。財富之多難以統計，因此亦被公認為當時的「香港首富」，甚至被外國人稱他為「遠東的JP摩根」。

何東是香港的大業主，對於他的大宅，大家較為熟悉的，可能是數年前因保育問題而經常見報的何東花園（最終保育失敗，於2014年12月被拆）。但其實何東花園只是何東平妻張靜容與兒孫聚首、招待朋友及靜修講經的地方。何東真正的大宅，是與元配麥秀英居住，位於半山西摩道8號的Idlewild，由於大宅外牆髹上紅色，故又被稱為紅樓或紅行。這座佔地12萬平方呎的大宅，四周有花園圍繞，名副其實背山面海，維港景色一覽無遺，花園更大得可以搭建戲棚上演大戲，讓他招待官商朋友，就連英國大文豪蕭伯納、康有為等，亦曾經是這裏的訪客。而何東亦在這座紅樓居住了接近60年，直至93歲（1956年）去世後，大宅由次子何世儉承繼，1975年後人將之出售，並重建為現時所見的半山高尚住宅香港花園。