三界五行：杏林神醫　慈悲濟世

杏林，是醫學、醫生的代名詞，「杏林聖手」就是讚揚有醫德、有醫術的好醫生。典故出東漢的良醫董奉。歷史上，真有其人，原籍福建長樂，聰明好學，一方面讀書，一方面隨道教高人學醫，成年後，當小吏，不久即辭官修道，道號君異，開設醫館，治病救世，從不收診金，輕病治癒者在山中栽種杏樹一棵，重症治癒者栽種五棵，十年後竟成杏林，十多萬棵杏樹結出的杏果又大又甜，百姓爭相購買。

董奉在杏林旁邊築一個倉庫，任由他們採摘，各人憑良心自覺以米換杏，把米放在倉庫就是了。這應該是全世界最早的「無人售賣自助便利店」。

董奉診症，遇到清貧病人，吩咐他們自行取米回家以解「無米之炊」，其餘的米，亦以自助式銷售，所有收入都用來救助有需要的人，包括鄉人和路人。後來，董奉雲遊四方，在福建、江西、河南、湖北、安徽、廣東、廣西、交趾（即今日的越南）行醫，懸壺濟世，救人無數，留下很多「杏林佳話」。有一年，河南省信陽爆發瘟疫，董奉用杏亁與茶葉、草藥配搭，製成涼茶，撲滅了疫情，當地人建祠祭祀。他家鄉更把一座山命名為董奉山，現在成為森林公園。

晚年，董奉選擇在江西省廬山歸隱。因為他歸隱，無法知道他的終壽，很多紀念像、紀念碑都只寫他出生年份，沒有逝世年份，只當他得道升天。《神仙傳》記載：「君異居山間，為人治病，不取錢，使人重病愈者栽杏五株，輕者一株，如此十年，郁然成林。」

方向宇