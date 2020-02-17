東沖有料到：今天的泰國還安全嗎？

對於不少香港旅客來說，曼谷的Terminal 21是一個熱門必到的商場，而不久前泰國的其中一間Terminal 21商場卻發生了一宗慘劇——話說當地一名軍人因跟上司有錢銀轇轕，衝動之下開槍殺死了數人，之後到軍營搶了一些重型軍械，接着到了附近的這個商場進行殺戮並挾持人質，事件最後擾攘了17個小時，有30多人死亡，50多人受傷，而最終他自己也被軍警撃弊！有媒體謂泰國這次雖然出動了最精銳的部隊去對付槍手，但畢竟他們沒有實戰經驗（這次可算是泰國開國以來的首宗挾持事件），加上槍手是專業軍人，對槍械射擊擁有非一般的技能，兼且又有人質在手，所以實在難於控制……

事件傳出後，震動了整個泰國，亦有不少海外媒體報道。而香港有網民留言「好彩當時不在泰國」、「估唔到泰國咁危險」及「以後都不去該商場了」等。但大家留言前有否留意，事件發生的Terminal 21商場並非位於曼谷，而是位於距離曼谷4小時、名為Korat的省府！該處相信一般香港人都不曾亦不會前往。

雖然該宗慘劇的發生是鐵一般的事實，我也不敢說泰國以後都不會有同類事件發生，但這畢竟是突發的個別事件，在世界各地都有機會發生。那究竟泰國是否真的很危險呢？事發後我依然如常去街，絲毫不感到安全有問題。正所謂生死有時，假若命中註定會發生意外，就算你躲在家裏也無補於事。反而值得留意的是武漢肺炎的情況，雖然泰國的確診人數為30多人，計算人口及地方比例其實情況並不算太嚴重，但畢竟防範勝於治療，到訪前必需要自備口罩，事關當地的一些居泰港人搜羅了大量口罩高價賣給香港朋友，現時基本上是一罩難求，更別幻想能在此買到平價口罩了。

胡慧沖