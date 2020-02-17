【坐月湯水】蓮藕木耳老鴨湯　排惡露

鴨性甘寒，大補虛勞，消毒熱，利小便，除水腫，消脹滿，利臟腑，退瘡腫，定驚癇。對生長期、妊娠期及哺乳期的人士有益，並可抗多種炎症及抗衰老等。產後第4周或需要時，便可考慮飲用蓮藕木耳老鴨湯。

【蓮藕木耳老鴨湯】

功效：排惡露、去水腫、補虛清熱

適用︰產後第4周或需要時

熱量︰920大卡

材料︰

老鴨 半隻

鮮蓮藕 250克

黑木耳 2朵

生薑 3片

南棗 6顆

紹興酒 1湯匙

步驟︰

1.黑木耳洗淨，浸泡至軟身，去蒂備用。

2.蓮藕去皮，洗淨後切薄片。

3.老鴨洗淨後斬件，以紹興酒和薑片煮滾，汆水。

4.所有材料放入煲內，加8碗清水，以大火煮滾後，改小火煮2小時即成。

5.需要時可適量放鹽調味。

注意：

1.蓮藕不能與豬膶同食。

2.外感發熱者不宜飲用。

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。