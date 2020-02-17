日本JOURNAL STANDARD系列餐廳聯乘「辻利」　期間限定抺茶控

疫症當前，長期被困在家，也需要出外呼一口新鮮的空氣，如果自問身體健康的，又不是高危人士，不如趁東京還未閉門前，好好的暢遊一番。如果是抹茶控的話，就最好夾岩時間，參與JOURNAL STANDARD系列餐廳聯乘「TSUJIRI辻利茶舖」的大事件！

「TSUJIRI辻利茶舖」於京都宇治起家，傳承七代人合共 150年，主理人用心將抹茶文化承傳下去。所以全世界的抹茶控，都不會對「辻利」這個名字陌生吧！

日本潮流品牌JOURNAL STANDARD 集團旗下有多間餐廳，當中包括了 J.S. Burgers Café、J.S. CURRY、J.S. Steak Stand、J.S. Foodies 和 J.S. Pancake Café，而今次品牌與「辻利」的合作，會將抹茶入饌製作出不同的食品，打破大眾對抹茶入饌的既定印象。

首階段由3月4日開始至3月尾在 J.S. Burgers Café 推出抹茶漢堡包。品牌將「辻利」的宇治抹茶粉揉入麵包之中，並將抹茶製作出獨特的醬汁，將漢堡的味道昇華。第二階段在4月1日至4月尾由 J.S. Curry 和 J.S. Steak Stand 推出抹茶系列食品，J.S. Curry 除了會推出揉合抹茶醬的咖哩飯外，更會推出人氣爆燈的宇治抹茶咖哩麵包，美味滿分！

還有 J.S. Steak Stand 設計出安格斯牛扒宇治抹茶奶油飯，在抹茶飯的上面鋪滿煎得半熟的安格熟牛扒，口感層次再度提升！而大家最愛的抹茶飲料則會於每間分店供應。