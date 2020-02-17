本日日本：伊豆 豪華列車「SAPHIR踴子」3月新登場

日本伊豆，讓你想起甚麼？伊豆舞孃？碧海？藍天？從今年3月14日開始，JR東日本全新豪華觀光特急列車「SAPHIR踴子」便正式登場，行走「東京新宿」與 「伊豆急下田」之間，其名字「SAPHIR」在法語中意解「藍寶石」，就如你沿途可看到的伊豆地區的藍天碧海一樣。新車是以流線型的E261系電車為車身，8節車廂只設164席，務求精益求精，尤其JR東日本首次提供的豪華車廂（Premium Green Car）僅乘載20位乘客，一列2席，保證質素極緻豪華，頂級綠色車廂車費約為11,430日圓（約HK$812）。

而其他車廂包括有2~3號車的「豪華個室」，可分成4人跟6人包廂，適合親友共乘；4號車為「餐飲車廂」，乘客可邊吃着「傳（DEN）」料理長長谷川在佑親自監督烹飪的麵食，邊欣賞相模灣美景；而5~8號車則為「綠色車廂」，座椅一列3席，適合小團體出遊乘搭。整體而言「SAPHIR踴子」就像豪華移動城堡，座席類型選擇多，能切合單身、情侶、親子等不同組合須要，相信定必吸引更多人出遊伊豆。

SAPHIR踴子（サフィール踊り子）

首發日期：2020年3月14日（車票預約2月14日開始）

行走路線：東京新宿 ⇆ 伊豆急下田

備註：持「JR Tokyo Wide Pass」乘客乘搭「SAPHIR踴子」須另付特急.綠色車廂車費。