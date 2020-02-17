免費開放網上閱讀平台　小學生停課不停學

近日武漢肺炎疫情肆虐，全港中、小學都需要延遲復課，要確保小朋友的學習進度，就少不免要在家學習。商務印書館推出小學中文網上閱讀平台「階梯閱讀空間」，由即日至3月31日免費開放，讓同學們能做到「停課不停學」！

「階梯閱讀空間」是一個為小學生而設的中文網上閱讀平台，以商務印書館豐富的中國語文數據庫資源，將資訊科技融入中文科目中。全平台文章資源庫超過4,000篇，文章內容多元化。學生可以能因應自己的愛好和能力程度和去選擇閱讀材料，享受自主學習樂趣。另外，網上閱讀平台設有「成就值」制度，會以學生的參與度來決定成就值，並以獎章形式去肯定和鼓勵積極參與及表現優異的學生。想小朋友於停課期間都可以繼續進修中國語文，家長們就記得鼓勵他們使用這個網上閱讀平台了！

未曾註冊之學生可於教圖會員系統免費登記，即可開始使用「階梯閱讀空間」服務。