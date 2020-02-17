生活夜校：「山川異域，風月同天」有何出處

新冠肺炎在內地爆發，幸好還有不少國家對中國伸出援手，其中日本各地便紛紛捐贈物資，而且還會在物資上印上各種經典的字句，從中也可以學到不少中國的歷史和典故。

【山川異域，風月同天】

其中日本捐給武漢的物資，上面寫有「山川異域，風月同天」，其實是源自日本國長屋王的佛偈。根據記載鑒真事跡的歷史典籍《東征傳》，公元八世紀，日本長屋親王曾在贈送大唐的千件袈裟上，繡上十六字偈語：「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣。」意思是我們不在同一個地方，未享同一片山川，但當我們抬頭觀看時，會看到同一輪明月。

【豈曰無衣，與子同裳】

至於日本捐贈給湖北的物資，則寫上「豈曰無衣，與子同裳」，原來是取自《詩經》的《國風．秦風．無衣》，全詩為「豈曰無衣？與子同袍。王於興師，修我戈矛，與子同仇！豈曰無衣？與子同澤。王於興師，修我矛戟，與子偕作！豈曰無衣？與子同裳。王於興師，修我甲兵，與子偕行」，表現出士卒之間有衣同穿以至有福同享、有難同當的情形的情誼。

【青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉】

日本舞鶴捐贈給大連的物資，則寫上「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，出自唐朝詩人王昌齡的《送柴侍御》，全詩為「沅水通波接武岡，送君不覺有離傷。青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」後兩句表達出詩人的思念之情，雲雨相同，明月共睹，希望遠方的朋友，不要因為地理原因而淡忘感情。