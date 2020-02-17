【美女饕廚】法國經典名菜──血鴨

今次介紹的是在巴黎並擁有米芝蓮一星的法國餐廳La Tour d'Argent。我之前在這裏吃過傳統的血鴨胸（需要兩天前預訂），用的鴨是特定的，每一隻都有編號證書，廚師會在客人面前表演整個烹調過程，精心製作，是一種藝術。

血鴨，是我最喜歡的菜餚之一，用的就是我旁邊那個備受全世界注目的血鴨機來製作。我也忍不住買了這個古董回家炮製這味菜，與家人分享。

血鴨機又叫Duck Press，個人認為是經典法國美食中最為壯觀的主菜，於19世紀初首見於巴黎，後來將相應的菜式「Canardàla Rouennaise」（或「血鴨醬」），由這家La Tour d'Argent餐廳的Chef Frèdèric採用，成為餐廳的招牌菜。

頭盤是鵝肝，一般是用煎，但餐廳採用傳統的法式布包烹調技術，浸入干邑拔蘭地中慢煮，口感像牛油般軟滑細緻，啖啖酒香，配上青蘋果醬和蒜碎作平衡，除了減低油膩感，亦增加了口感。

之後侍應推介這裏的House Red來配主菜，這主菜是鴨胸，是餐廳的Signature Dish，也就是之前提及的血鴨醬。這味菜味道非常濃郁，鴨胸炮製到3成半熟，沒有多餘的纖維，十分嫩滑，配上血鴨醬，鴨骨裏骨髓的精華香氣四溢，於味蕾瞬間爆發獨特香氣與滋味，叫人無法抗拒，加上花都美景和美酒，有一種幸福的感覺。

饕廚貼士：家做血鴨

其實在家亦能炮製經典法國名菜──血鴨。首先用焗爐調校到非常高的度數將鴨快速烘烤，然後把鴨胸取出切片放上碟上，然後將剩餘的所有鴨骨切成兩半放入這重金屬裏壓榨，配合紅酒調味，便能製成血鴨醬。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）