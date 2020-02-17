Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC　樂趣四驅

兩年前，糅合Coupe與SUV精髓的三菱（Mitsubishi）全新Eclipse Cross 抵港，吸引在搭載1.5L直四Turbo引擎，擁有163ps馬力，車價低於$26萬，牌費更是最低門檻級，不過當時輸港的只有頭驅版，未能滿足部分車迷所需。家陣有好消息，終於有智能四驅（S-AWC）版輸港喇，售價講緊都係$29萬有找！

Eclipse Cross S-AWC的車身體積跟頭驅版一樣，擁有4,405×1,805×1,685mm的車身長、闊及高。動力核心亦一樣，搭載1.5L 直四Turbo引擎，最大馬力及扭力不變，只是250Nm會在2,400~4,500rpm轉速範圍才全數釋出，較頭驅版的1,800~4,500rpm需要高少少轉數。

車載的S-AWC（Super All Wheel Control）電子四驅技術能於駕駛期間可透過波棍後方的S-AWC特設鍵於Auto、Snow及Gravel三種模式切換，方便應付不同的路況。Auto為全時四驅，能自動因應路面狀況轉變，適當將動力分配給前及後輪；Snow及Gravel則可分別應用在雪地/濕滑路面及碎石/崎嶇地形，帶來準確轉向、直路穩定行車和在濕滑路面的靈活移動性，帶來不同程度的四驅能耐。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四Turbo

容積：1,499c.c.

最大馬力：163ps/5,500rpm

最大扭力：250Nm/2,400~4,500rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速CVT自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,405×1,805×1,685mm（長×闊×高）