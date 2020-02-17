貼心旅人：關東關西　精選春天5大賞花地

春暖開花，百花盛放，日本故然是港人最愛的賞花地，但在東京、大阪、京都賞櫻花，應該大家都很熟路，今次特別精選5個，連本土日本人都推薦的賞花之地，給大家參考，它們都有關東及關西，賞完花順道在東京或大阪少留兩天Shopping，行程完滿剛剛好。

（一）茨城 國營日立海濱公園

位於茨城縣的日立海濱公園，一年四季都有花開，從3月的水仙、4月的鬱金香，一直到5月的粉蝶花，都是燦爛的花海，有出人意表的視覺震撼。

（二）千葉 小湊鐵道

在日本國內具持久人氣的小湊鐵道，不但有強烈復古情懷，每逢春天沿途都有盛開的花田美景，如不乘車，人站花田中以行駛中列車為背景，可拍攝出非一般的花花美照。

（三）埼玉 羊山公園

當地在4月至5月間，以廣闊盛開的芝櫻而遠近馳名，羊山公園地勢更是依山傍水，視野開闊，最適合一家人來野餐賞花。

（四）東京 昭和紀念公園

從春天的鬱金香及罌粟花開始，昭和紀念公園一年四季都有花開，當中更以罌粟花海及櫻花，最有好看知名，而且位於東京，交通很是方便。

（五）兵庫 灘海岩水仙鄉

在兵庫縣的淡路島上，每逢早春島上500萬株水仙花都開滿成花海，跟山下海景互相映襯，是在日本民間口耳相傳的隱世絕景。