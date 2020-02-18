肺炎疫情仍然嚴重，不少人會在家居添置空氣清新機，但放於室內使用的空氣清新機可能已不足以應付現時的需求，便攜式空氣清新機的需求漸見增高，JC SHOP推出了數款便攜式空氣清新機，其中美國Air Supply充電式便攜負離子空氣淨化器，具美國專利，專家認可，以產生每立方厘米5,000萬個負離子及安全標準之臭氧量，於使用者呼吸範圍內形成一個近乎無菌的空間，機身輕小，便於攜帶。

外出回家後，外套、大褸等不方便日日清洗，Twinbird 美型蒸氣掛燙機 (TB-G006HK)，可釋出蒸氣高達130℃超高溫，日本新潟県環境衞生研究所報告指除菌效果達99.9% 。若然家中有幼兒，必須有智能體溫監測貼看門口，具發燒管理提示，支援IOS和Android系統；設有無線遠程監視，方便上班父母即時查看兒童體溫。此外，Sanrio造型不織布口罩咁可愛，會否在你的防疫產品清單上？

非常時期，Shopping已不用親身跑到店家，為了方便大家選購防疫產品，JC SHOP設立了防疫產品資訊網，大家可以隨時去瀏覽了。