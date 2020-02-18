獨有IB網上課程　助學生度過肺炎難關

武漢肺炎繼續肆虐香港，口罩全線缺乏，一眾百貨店連廁紙都缺貨，街上人人自危，為保障學生和老師健康安全。筆者的IB教育中心早在三星期前，不眠不休，立刻採取行動，與本中心過千名學生逐一聯絡，安排線上課程事宜，與團隊每天奮戰工作到凌晨，務求盡心盡力為各位IB學生和家長解難，因為我們知道IB大考就在眼前，還有大量作業如TOK和EE的死線，我們不能置學生之不理。

筆者的IB補習社HKEXCEL，在香港全線的課程全部改為線上授課，100%杜絕學生和老師感染病毒的機會。其實我們的線上課程技術早在4年前的時候已經成熟，因為我們除了服務本地學生，亦有IB學生來自世界不同地方如英國、墨西哥、美國、日本和韓國等等，甚至香港的學生有些住在離島的，因為交通費時，全是透過線上課程上課。當然香港學生線上上課的比例不多，佔中心人數10%左右，因為大多數家長先入為主，還是認為要對着真人，學習才會更加有效。今次因為冠狀病毒，很多家長為了保持學習進度，放下了對線上課程的成見，決定一試。結果我們約有98.7%的學生都愛上了線上課程，有些甚至問我們以後都可以在家上課嗎？

為甚麼我們的線上課程這麼受歡迎？首先，我們的網上課程絕不是HKDSE那種補習天王事先錄好的視頻，然後一視同仁播放給所有學生。我們的線上課程每一分鐘都是老師的汗水，學生可以和老師問問題甚至對話。因為我們確信，IB學習不是單向式的，不能播同一條片，填鴨式的教育我們下一代。每一個學生程度不同，吸收程度不同，想學的內容每次都不同，所以我們堅守的教育宗旨，就算是線上課程，也一定要是即時視訊課程。

除此之外，家長學生對線上課程的最大憂慮就是，是否線上課程就是聽老師講，看着螢幕，在電腦打字？絕對不是那樣沉悶。我們的IB線上課程，讀者可以想像就好像有個老師，來到你家中，坐在你的旁邊授課。

我們透過現時先進的視訊和投影技術，老師在授課時，所有手寫的內容都可以輕易展現給學生看到。IB數學補習就是個好例子，如果學生看過一些外國的網上視頻，例如Bill Gates投資的Khan Academy在螢幕上用滑鼠寫數字符號，每行數式又用不同顏色表達，用這套方法解釋抽象的數學概念給學生，真的看到眼花繚亂。我們對此採取的策略是，一切從簡，老師一張A4紙，一支粗線Marker，我手寫我心，透過投影機傳送實時影相給學生，既容易表達，又容易吸收，和最重要的是表達更快、更有效。不信的話，讀者可以嘗試用滑鼠寫個E=MC平方或數學拉丁字母。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣