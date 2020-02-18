關顧員工　關愛團友　康泰與香港人齊心抗疫

【營業資訊】康泰作為一間歷史悠久、深受港人信任的旅行社，時時刻刻將顧客及員工的安全和健康放在首位！疫情蔓延，香港口罩嚴重缺貨，顧客出行，甚至員工上班也會擔憂口罩是否足夠，鑒於此，康泰管理團隊立即行動，動用各種資源在世界各地尋找口罩，終於採購到合規格的口罩，首批已順利運抵香港。

康泰管理團隊承諾必須對員工上班及團友出行加強保障，因此，由即日開始，保證每一團隊，每位團友，每天會派發一個三層合規格的口罩，以加強團友的防疫裝備。同時，對於報團的顧客免費「送贈平安保和旅遊綜合保險」、「差額退回承諾」及「出發前35天前取消/更改承諾」。至於我們的員工，已於新春假期復工後，安排每位上班員工及出團領隊可獲派每日兩個三層合規格的口罩；如果員工家人購買口罩困難，亦可向公司申請，公司定會全力解決。

我們會繼續秉承「身心康泰」的經營宗旨，盡力派送更多口罩予有需要的香港人，與大家齊心抗疫。

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