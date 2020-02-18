EGL東瀛遊日本旅行團　提升貼心抗疫保障安排

【營業資訊】因應日本當地就新型冠狀病毒加強入境檢疫措施，如發現感染者，同機同行所有乘客皆不得入境日本。

EGL 東瀛遊貫徹從顧客角度著想，由心出發令顧客安心地出外旅遊，由即日至 3 月 31 日出發之所有日本旅行團，將作出以下貼心安全的保障安排:

1. 若因為出發之航機上發現懷疑感染者，導致未能入境，無論是因此而需要於當地隔離或折返香港，顧客已繳付而未能使用之旅行團團費，將由東瀛遊全力承擔，並 會把全數團費及保險費退還給顧客，但不包括機場稅及燃油附加費等稅項。

2. EGL 東瀛遊提供優化「EGL 至尊全球旅遊保」，若顧客在外遊時不幸確診患上新型冠狀病毒，需要前往當地註冊醫院接受治療，本公司會根據醫療費用保障條款作出賠償，最高賠償金額高達港幣$1,000,000，令客人外遊時獲得更有窩心全面的保障。

「EGL 至尊全球旅遊保」醫療費用保障範圍包括以下：

1) 海外旅遊期間，所需的醫療賠償高達$1,000,000 及回港後 90 日內繼續治療的覆診 費用高達$150,000。

2) 海外旅遊期間，需要入院接受治療，每日可獲港幣$500 住院賠償。回港後 90 日內需繼續入院治療，每日住院最高累積賠償額為港幣$5,000。

更多關於「EGL 至尊全球旅遊保」詳情可以到本公司網站查看。